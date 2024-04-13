Компанія Western Digital представила незвичайний SSD-накопичувач для зберігання даних. Місткість Ultrastar Transporter може досягати разючих 368 ТБ, а сам пристрій виконано у вигляді валізи на коліщатках.
При цьому, це не просто портативний SSD, але ще й NAS. Апаратна база – 12-ядерний Xeon 4310, доповнена 128 ГБ оперативної пам'яті RDIMM. Пристрій і транспортувальний кейс (входить у комплект поставки) важать близько 15 кілограмів, пише NotebookCheck.
Даний девайс створений не стільки для геймерів, скільки для знімальних команд, дослідників та інших сфер, яким потрібно "переміщати тонну даних": наприклад, зі зйомок фільмів. Для підключення до мережі у Ultrastar Transporter є два порти Ethernet 200GbE і 10GbE (RJ45). Також у характеристиках вказані USB 3.0 і VGA.
Цікаво, що вартість накопичувача поки тримається в секреті. За словами виробника, її готові обговорювати тільки з реальними клієнтами. Немає інформації і про терміни релізу.
Як повідомляв УНІАН, аналітики прогнозують дворазове зростання цін на SSD-накопичувачі. Також зростання цін на чіпи пам'яті позначиться і на виробниках смартфонів, ПК та інших пристроїв. Зазначають, що перша половина 2023 року була найбільш вдалим часом для купівлі SSD - через надлишок товару і слабкий попит вони коштували рекордно дешево.
А на початку квітня Valve випустила свіжий звіт щодо "заліза" користувачів Steam. Ці дані цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів просто зараз.