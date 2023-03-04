На наступний тиждень у компанії заплановано якийсь брифінг, де покажуть нове жовте забарвлення для iPhone 14 і 14 Plus.

Два незалежних джерела повідомили, що Apple представить цієї весни iPhone 14 і iPhone 14 Plus у жовтому забарвленні.

Наступного тижня PR-команда Apple планує провести якийсь брифінг – так що анонс нового кольору може відбутися в якнайближчий час.

Для купертинівців звично оновлювати колірну палітру айфонів навесні. Так, 8 березня 2022 року була представлена зелена лінійка iPhone 13 і 13 Pro, а це якраз наступний тиждень. А в квітні 2021 року світ побачив iPhone 12 і 12 mini в фіолетовому кольорі. Можливо, компанія також представить нову колекцію ремінців для Apple Watch.

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Поточні кольори iPhone 14 і 14 Plus – Синій, Пурпурний, Опівніч, Зоряне світло і Product (червоний). У жовтому кольорі вже продавалися iPhone 11, iPhone XR і iPhone 5c.

Базові iPhone 14 виявилися нікому не потрібні

Вже через два тижні після запуску Apple почала згортати виробництво iPhone 14 через слабкий попит – аналогічна доля спіткала і 14 Plus. Як виявилося, людям потрібні тільки iPhone 14 Pro і 14 Pro Max – їх продажі, навпаки, зросли.

Причин, чому так вийшло, можна назвати відразу декілька. Одна з них – відсутність суттєвих відмінностей між iPhone 13 і 14. У "чотирнадцятки" все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і застарілий процесор А15 Bionic.

Водночас топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

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