Журналісти пишуть, що жовтий iPhone 14 виявився хітом, принаймні в Китаї.

На честь релізу жовтих iPhone 14 і 14 Plus в Європі та Азії компанія Apple випустила новий рекламний ролик під назвою Hello Yellow ("Привіт, жовтий").

На публікацію кліпу звернув увагу портал MacRumors. Відео поєднує в собі анімаційні врізки та лайв-екшн сцени, а в якості музичного супроводу використовується пісня "Le Banana Split" від бельгійської співачки lio.

Apple представила нову колірну схему iPhone 14 в середині циклу лінійки з метою стимулювання продажів. За винятком зміни кольору, iPhone 14 і 14 Plus не відрізняються від інших моделей лінійки, представлених восени 2022 року. Ціни ті ж – від 799 доларів за iPhone 14 і від 899 доларів за iPhone 14 Plus

Журналісти пишуть, що жовтий iPhone 14 Plus виявився хітом, принаймні в Китаї. На одному з найбільших торгових майданчиків JD.com всі смартфони розкупили ще на стадії попередніх замовлень.

Чи варто купувати iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus отримав екран діагоналлю 6,7 дюйма з частотою оновлення зображення 60 Гц і процесор Apple a15. Основна камера у нього залишилася здвоєною, з двома 12-Мп датчиками зображення. Крім того, він отримав функції супутникового зв'язку та виявлення автомобільних аварій.

За результатами тестів, "плюс" виявився одним з найбільш живучих смартфонів Apple – він спокійно проживе на одному заряді дня півтора, а може і всі два. Для порівняння, Pro-моделі 14 розраховані на 26 годин.

Втім, якщо говорили про продажі, модель провалилася. Через два тижні після запуску Apple почала згортати виробництво через слабкий попит. Як виявилося, людям потрібні тільки iPhone 14 Pro і 14 Pro Max – їх продажі, навпаки, зросли.

Очікується, що з виходом iPhone 15 базові версії цьогорічних айфонів будуть більш збалансованим, що дозволить скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями, тим самим підвищивши продажі всієї лінійки.

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