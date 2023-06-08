Цю технологію купертинівці за правом вважають майбутнім комп'ютерної техніки.

Напередодні компанія Apple нарешті продемонструвавши свій новий гаджет – "окуляри змішаної реальності" Vision Pro. Управляються вони виключно очима, голосом і жестами рук, тобто не торкаючись ні до чого. Набір датчиків і камер дозволяє точно зчитувати всі жести.

Оскільки на словах це звучить як щось нереальне, Apple опублікувала 20-хвилинне відео, де детально розповіла про управління революційним гаджетом. У компанії запевняють, що спеціально підбирали інтуїтивний спосіб управління.

Більшість жестів управління інженери Apple перенесли зі смартфонів, тому довго звикати до роботи з окулярами користувачам не доведеться. Наприклад, рухом пальців можна наближати зображення в додатках або змінювати розмір вікон. Зум в такому випадку відбувається в тому місці, куди спрямований погляд людини.

У компанії відзначили, що використання таких жестів "відчувається чарівно", але водночас дуже інтуїтивно.

Водночас тривале використання віртуальної клавіатури і додатків може привести до втоми рук через те, що вони довгий час знаходяться на вазі. Тому інженери постаралися створити максимально комфортні умови для використання пристрою в розслабленому стані.

Apple Vision Pro: що відомо про революційний гаджет

Це гарнітура змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Пристрій нагадує футуристичну гірськолижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси. Сама Аpple описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним"

Пристрій повністю автономний – він не прив'язаний до смартфона чи комп'ютера, і пов'язаний тільки "шнурком" з акумулятором, який ховається в кишеню. Продажі Apple Vision Pro почнуться на початку наступного року. Ціна – 3499 доларів (близько 130 000 грн). Цю технологію компанія Apple за правом вважає майбутнім комп'ютерної техніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple долучила голлівудських режисерів, у тому числі Джон Фавро, для створення контенту. Режисер "Залізної людини" працює над тим, щоб "оживити динозаврів за допомогою гарнітури".

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