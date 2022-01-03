Причиною став новий законопроект.

У червні 2021 року Верховна Рада України прийняла законопроект №4184. Його мета — зобов'язати міжнародні інтернет-компанії, які працюють на території нашої країни, платити податки в казну. Нові правила потенційно вплинуть на вартість багатьох послуг і товарів в Мережі. Ігри теж входять в цей список, і вони можуть помітно подорожчати.

Відповідно до законопроекту №4184, незареєстровані в Україні інтернет-компанії повинні сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ) з доходів від продаж електронних послуг. Сюди входить реалізація товарів, наприклад, фільмів, ігор і книг, реклама, сервіси підписки та інше. У народі нову систему вже охрестили "податком на Google". Він поширюється на компанії з річним обсягом угод понад 1 мільйон гривень. За прогнозами влади, прийнятий законопроект додасть до держбюджету до 3 мільярдів гривень.

Так як міжнародні компанії не захочуть втрачати доходи на українському ринку, вони підвищать ціни на свої послуги. Імовірно, вартість зросте на ті ж 20 %. Як вже говорилося вище, ігор це теж стосується. В Україні офіційно представлені сервіси Epic Games Store і Steam на ПК, а також PlayStation зі своїм магазином PS Store. На персональних комп'ютерах діють регіональні ціни, проте їх встановлюють самі видавці, згідно з рекомендаціями майданчиків. Найімовірніше, тепер Steam і EGS радитимуть своїм партнерам вартість на 20% вище для українського сегмента. На PlayStation теж є регіональні ціни, хоч вони і набагато вище, ніж на ПК. Тому потенційне зростання може відбутися і на платформах Sony. Роздрібні продажі дискових версій ігор законопроект не торкнеться.

Прогнози щодо подорожчання

Вартість інді-проектів на ПК зросте на 50-90 гривень. На PlayStation ціни на ігри від незалежних розробників сильно варіюються, так що тут складно будувати припущення.

Релізи категорії "В" подорожчають на 100-140 гривень на ПК і на 150-230 гривень на PlayStation.

ААА-проекти на ПК зростуть в ціні на 160-200 гривень на ПК. А на PlayStation нові великі релізи тепер можуть продаватися за 2500 або навіть 2700 гривень. Вийде дорожче, ніж в Європі.

Вартість мікротранзакцій в умовно-безкоштовних проектах теж може зрости, але поки незрозуміло, чи регулюється цей сегмент законопроектом.

Ми запросили коментарі від Sony, Valve і Epic Games з приводу потенційного подорожчання. Якщо компанії надішлють відповіді, то нам вдасться ширше розкрити ситуацію.

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