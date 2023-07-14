iOS 17 доступна для власників iPhone XS та новіших версій.

Apple випустила перші публічні бета-версії своїх нових мобільних платформ iOS 17 та iPadOS 17. Таким чином, усі власники підтримуваних iPhone та iPad можуть оцінити функції нових ОС без прив'язки до облікового запису для розробників.

В порівнянні з iOS 16 нова операційка отримала не так багато нововведень. Втім, декілька цікавих фішок все ж є, зокрема, можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. Також Apple спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

Як встановити iOS 17 на свій iPhone

Заходимо на сайт бета-тестування Apple.

Тиснемо "Зареєструватися" – вам буде запропоновано увійти в систему, використовуйте свій Apple ID і пароль.

Тепер йдемо в "Параметри"→ "Загальні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо iOS 17 Public beta в списку;

Перезавантажуємо пристрій і завантажуємо прошивку знову в цьому ж меню.

У випадку з iPad і iPadOS 17 порядок дій аналогічний.

Відео дня

Додамо, що перед установкою нової iOS рекомендується зробити резервну копію свого iPhone. Це необхідно на випадок, якщо щось піде не так під час установки, або ви вирішите відкотитися на iOS 16 з яких-небудь причин.

Робиться це просто: йдемо шляхом "Параметри" → Apple ID → iCloud → "Резервна копія" і активуємо тумблер "Резервна копія iCloud". Готово.

Хто зможе оновитися до iOS 17

Як відомо, апдейт до iOS 17 не підтримують відразу декілька старих айфонів. Йдеться про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID. Таким чином оновитися до iOS 17 можна на iPhone Xs і новіше.

Що стосується iPadOS 17, вона доступна iPad Pro (2-го покоління і новіше), iPad Air (3-го покоління і новіше), iPad (6-го покоління і новіше) і iPad mini (5-го покоління і новіше).

А тим часом до презентації лінійки iPhone 15 залишається менш ніж два місяці. Раніше стало відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають збільшені батареї. Так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

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