До презентації нових айфонів залишається менш ніж два місяці. Китайські ЗМІ отримали у своє розпорядження моделі корпусів iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. Такі прототипи використовують виробники чохлів для виготовлення аксесуарів до офіційного випуску смартфонів.
З помітних змін щодо серії iPhone 14:
- універсальний роз'єм USB Type-C замість Lightning,
- більш тонкі рамки екрана – вони матимуть ширину всього 1,55 мм
- нова настроювана кнопка на бічній грані замість фірмового перемикача звукових режимів. Інсайдери кажуть, що на ній можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.
Дизайн блоку камер у всіх зразках виглядає ідентично попередникам, хоча очікується, що найтоповішу модель iPhone 15 Pro Max оснастять перископічним об'єктивом з зумом 5Х або 6Х. Актуальні моделі iPhone здатні тільки на триразовий зум.
Ще моделі з приставкою Pro повинні отримати титанові рамки замість сталевих, але ця зміна не відображена на прототипах. Титан міцніше і повільніше збирає подряпини.
Раніше в мережі засвітилися фотографії чохлів для екранів нових iPhone – у "прошок" рамки будуть тонше, ніж у базових моделей. Також у всіх яблучних смартфонів збільшиться місткість акумуляторів, якщо вірити останнім чуткам.
Що покажуть на двох осінніх презентаціях Applе
Bloomberg пише, що восени 2023 року Apple проведе дві презентації. Перша пройде у вересні, де покажуть нові айфони і смарт-годинники. Друга запланована на жовтень і буде присвячена новим Mac.
Свіжий чіп M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Скоріш за все, змін дизайну чекати не варто, зате очікується приріст продуктивності і енергоефективності.
А ще в 2023 може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.