Всі цьогорічні моделі тримають Dynamic Island і будуть оснащуватися портом USB Type-C.

До презентації нових айфонів залишається менш ніж два місяці. Китайські ЗМІ отримали у своє розпорядження моделі корпусів iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. Такі прототипи використовують виробники чохлів для виготовлення аксесуарів до офіційного випуску смартфонів.

З помітних змін щодо серії iPhone 14:

універсальний роз'єм USB Type-C замість Lightning,

більш тонкі рамки екрана – вони матимуть ширину всього 1,55 мм

нова настроювана кнопка на бічній грані замість фірмового перемикача звукових режимів. Інсайдери кажуть, що на ній можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.

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Дизайн блоку камер у всіх зразках виглядає ідентично попередникам, хоча очікується, що найтоповішу модель iPhone 15 Pro Max оснастять перископічним об'єктивом з зумом 5Х або 6Х. Актуальні моделі iPhone здатні тільки на триразовий зум.

Ще моделі з приставкою Pro повинні отримати титанові рамки замість сталевих, але ця зміна не відображена на прототипах. Титан міцніше і повільніше збирає подряпини.

Раніше в мережі засвітилися фотографії чохлів для екранів нових iPhone – у "прошок" рамки будуть тонше, ніж у базових моделей. Також у всіх яблучних смартфонів збільшиться місткість акумуляторів, якщо вірити останнім чуткам.

Що покажуть на двох осінніх презентаціях Applе

Bloomberg пише, що восени 2023 року Apple проведе дві презентації. Перша пройде у вересні, де покажуть нові айфони і смарт-годинники. Друга запланована на жовтень і буде присвячена новим Mac.

Свіжий чіп M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Скоріш за все, змін дизайну чекати не варто, зате очікується приріст продуктивності і енергоефективності.

А ще в 2023 може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

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