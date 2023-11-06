Раніше передбачалося, що запуск автомобіля відбудеться в 2026 році.

Не секрет, що Apple працює над власним безпілотним автомобілем, але по цей час компанія не промовила ні слова про цей проєкт. Спочатку його реліз планувався в 2024 році, потім у 2026-му, а тепер він очікується ближче до 2030 року.

Про це повідомив відомий інсайдер й оглядач Bloomberg Марк Гурман. Він зазначив, що купертинівці продовжують працювати над ним, проте Apple Car з'явиться ближче до кінця десятиліття, без вказівки більш конкретного часового вікна.

Коментар Гурмана наступив після заяви іншого відомого аналітика Мін-Чі Куо, зробленої декілька місяців тому. Він зазначив, що проєкт наразі не відноситься до перспективних і висловив сумнів в тому, що Apple Car зможе надійти в масове виробництво в найближчі роки.

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У березні цього року також була інформація, що команда Apple Car розпущена і запуск в 2026 році знаходиться під загрозою.

Зазначається, що Apple Car та гарнітура змішаної реальності Vision Pro є найбільш ймовірними кандидатами на наступний революційний продукт Apple, який "переверне ринок".

Vision Pro - цей гаджет може замінити смартфони і ПК

Шолом змішаної реальності Vision Pro дебютує вже на початку наступного року. Пристрій нагадує футуристичну гірськолижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси. Сама Аpple описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним".

Ціна – 3500 доларів (близько 130 000 грн). Apple також готує спрощену версію гаджета, знизивши вартість до 1500-2000 доларів, щоб перетворити продукт на масовий хіт.

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