Компанія планує розробити нову конструкцію акумулятора, що допоможе «радикально» знизити вартість батарей і збільшити запас ходу автомобіля.

Американська компанія Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль в 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

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Компанія планує розробити нову конструкцію акумулятора, що допоможе «радикально» знизити вартість батарей і збільшити запас ходу автомобіля. На безпілотнику будуть активні лазерні сенсори. Схожі модулі вже вбудовані в останні iPhone.

За даними агентства, виробляти автомобілі для Apple буде партнер. Раніше компанія вела переговори з Magna International Inc. Можливо також, що Apple зосередиться на створенні програмного забезпечення для автономної системи водіння, яке буде використовуватися в автомобілях, вироблених традиційним автокомпаніями.

Apple і створення автомобіля

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні та переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся та очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 працівників.

Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

Автомобілі майбутнього

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Автор: УНІАН