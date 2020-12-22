Американська компанія Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль в 2024 році.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожЕлектромобілі впадають в ціні до рівня бензинових двигунів - прогноз
Компанія планує розробити нову конструкцію акумулятора, що допоможе «радикально» знизити вартість батарей і збільшити запас ходу автомобіля. На безпілотнику будуть активні лазерні сенсори. Схожі модулі вже вбудовані в останні iPhone.
За даними агентства, виробляти автомобілі для Apple буде партнер. Раніше компанія вела переговори з Magna International Inc. Можливо також, що Apple зосередиться на створенні програмного забезпечення для автономної системи водіння, яке буде використовуватися в автомобілях, вироблених традиційним автокомпаніями.
Apple і створення автомобіля
Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні та переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся та очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 працівників.
Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.
Автомобілі майбутнього
- У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала літаюче таксі. Літак вертикально піднявся в повітря, завис і успішно приземлився.
- 7 березня 2019 року в Женеві показали літаючий автомобіль.
- 16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне літаюче таксі.
- На початку листопада 2020 року в Південній Кореї протестували безпілотне літаюче таксі.
- У листопаді 2020 року студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.
- 7 грудня 2020 року американська компанія Aptera Motors представила електромобіль з сонячною зарядкою.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram