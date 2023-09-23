На Bluesky зафіксували рекорд – 1 мільйон щоденних відвідувачів.

Підтримувана засновником Twitter Джеком Дорсі платформа Bluesky знову стала дуже популярною. Це сталося після того, як новий власник соцмережі Twitter Ілон Маск, який перейменував її на Х, оголосив про наміри стягувати з усіх користувачів невелику щомісячну плату.

Як пише TechCrunch, платформа Bluesky, потенційний конкурент X, попри те, що вона досі не є доступною для широкого загалу і для реєстрації потрібен код-запрошення від вже зареєстрованих користувачів, встановила рекорд за кількістю юзерів. Це сталося одразу після оголошення, зробленого Маском.

Аналіз веб-трафіку і використання мобільних застосунків показав, що у першу добу на Bluesky зареєструвалися 53,5 тисяч нових користувачів. Це близько 5% від всієї бази користувачів платформи, яка налічує приблизно 1,13 мільйона облікових записів.

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Щоденний показник активних користувачів зріс на 20,6%, і ця цифра враховує тільки користувачів Android. Веб-версію Bluesky відвідувало понад 775 тисяч відвідувачів на день.

Крім цього, 19 вересня на Bluesky зафіксували 1 мільйон щоденних відвідувачів – майже стільки ж було за всі попередні дні вересня. Це новий рекорд платформи. Попередній – 811 тисяч – фіксували після того, як X наклав тимчасові обмеження на кількість дописів, які користувачі можуть переглядати на платформі.

Twitter може стати платним для всіх - що відомо

В жовтні 2022 року мільярдер, засновник Neuralink та SpaceX Ілон Маск остаточно придбав соціальну мережу Twitter. Вже на початку листопада у Twitter запустили функцію платної підписки за 7,99 доларів, що дозволяла користувачам отримувати галочку верифікації та надавала інші переваги. Водночас сама соцмережа залишилася безплатною. Влітку Ілон Маск оголосив про зміну назви та логотипа соцмережі. Так відома у всьому світі соцмережа Twitter отримала назву X. Реформи торкнулися і підписки на сервіс. Підписка Twitter Blue отримала назву X Premium. Ціна залишилася на рівні 8 доларів за місяць.

Цього тижня Ілон Маск заговорив про можливий перехід на щомісячну оплату за використання X, пояснюючи це необхідністю боротися з фейковими профілями в соцмережі. Конкретну суму й терміни запровадження обов’язкової щомісячної оплати він не назвав.

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