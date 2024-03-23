Гарнітура має гарне звучання, високу автономність і стильний дизайн.

Бренд OnePlus представив бездротові навушники Buds V. Гарнітура має гарне звучання, високу автономність і стильний дизайн, а просять за неї всього $20, принаймні на місцевому ринку, пише GSMArena.

Навушники оснащені 12.4-мм динаміками з титановим покриттям. За словами OnePlus, вони дають глибокі баси і чистий звук при відтворенні музики в різних жанрах. Також є підтримка ефекту Dolby Panoramic Sound.

Повноцінного активного шумозаглушення тут немає, але для голосових дзвінків і відео передбачено два мікрофони з системою фільтрації фонових шумів – за це відповідає штучний інтелект. Автономність заявлена на рівні 8 годин від одного заряду, а з підзарядкою від кейса автономність зросте до 38 годин.

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Навушники сумісні з усіма смартфонами на Android, але найкраще вони звучатимуть у поєднанні з телефоном OnePlus, який підтримує Dolby Atmos. Оцінили їх усього в 149 юанів (~800 грн). Поки що девайс доступний тільки в Китаї, але поява їх на майданчику AliExpress це тільки питання часу.

Раніше цього року OnePlus представила свій новий смарт-годинник, який оглядачі назвали "Apple Watch для користувачів Android". У моделі автономність до чотирьох днів, великий AMOLED-екран і достатній обсяг пам'яті.

Як і у випадку з ринком смартфонів, сьогоднішній достаток бездротових навушників з легкістю може ввести в ступор більшість користувачів. УНІАН розповідав про найкращі TWS-гарнітури, на які варто звернути увагу у 2024 році.

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