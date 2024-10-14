Google Chrome попереджає про відключення блокувальників реклами найближчим часом

У браузері здійснюється перехід на систему Manifest v3, запущену ще 2020 року.

Google Chrome почав попереджати користувачів про швидке відключення блокувальників реклами та інших популярних розширень у зв'язку з припиненням підтримки платформи Manifest v2. На це звернув увагу портал BleepingComputer.

"Це розширення незабаром може перестати підтримуватися, оскільки воно не відповідає передовим практикам для розширень Chrome", – йдеться на сторінці uBlock Origin. Зараз це найпопулярніший блокувальник реклами з аудиторією понад 34 млн.

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Тестові версії Chrome уже оновилися до версії 130, у якій відключено підтримку Manifest V2, тому в них зникла підтримка багатьох популярних розширень. Очікується, що стабільна версія Chrome 130 вийде в другій половині жовтня, і для багатьох користувачів це може стати неприємним сюрпризом.

Раніше стало відомо, що Manifest V3 помітно погіршить можливості блокувальників реклами. Так, замість самостійного блокування запитів, розширення будуть зобов'язані запитувати фільтрацію у Chrome. При цьому список правил фільтрації істотно обмежений і не покриває потреб блокувальників реклами.

Решта веб-браузерів, що працюють на рушії Chromium, включно із Microsoft Edge і Opera, поки що не зобов'язані повністю переходити на Manifest V3 і збережуть широку підтримку V2 щонайменше до 2025 року.

Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс уже зараз розглянути перехід на інший браузер. Оптимальною альтернативою Chrome може стати Safari чи Firefoх. Річ у тім, що їхні власні рушії дають змогу підтримувати розширення незалежно від змін Google.

Актуальні цифри показують, що Chrome залишається найпопулярнішим браузером серед користувачів, до того ж із величезним відривом – його частка становить 65%. За ним ідуть Edge і Safari, якими в сумі користуються близько 25% користувачів.

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