У Google Chrome з'явився режим максимальної економії пам'яті: як його активувати

Він насамперед призначений для власників слабких ПК і ноутбуків.

Користувачі Google Chrome не з чуток знають, що цей браузер дуже сильно споживає оперативну пам'ять комп'ютера, гальмуючи роботу пристрою і не залишаючи шансів іншим додаткам. На щастя, Google визнає цей недолік і пропонує варіанти вирішення.

У десктопних збірках Chrome версії 126 з'явилося налаштування "агресивності" режиму економії пам'яті. Є три режими оптимізації: помірна, збалансована і максимальна. При останньому сайти будуть вивантажуватися з пам'яті через кілька хвилин бездіяльності.

Щоб увімкнути опцію, переконайтеся, що ваш браузер оновлено до версії 126, після чого перейдіть у розділ "Налаштування" → "Продуктивність" і активуйте параметр "Економія пам'яті", якщо не зробили цього раніше. Нижче з'явиться три опції.

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Google поширює нововведення поступово. Якщо налаштування режиму економії не виявилося, відкриваємо Chrome і вводимо в адресному рядку chrome://flags/#memory-saver-aggressiveness. Відкриється налаштування, де потрібно буде перевести перемикач у положення Enabled.

Функція "Економія пам'яті" з'явилася в Chrome у лютому 2023 року. Вона автоматично звільняє пам'ять, споживану неактивними – тобто тими, що давно перебувають у фоні – вкладками. У Google кажуть, що з цією функцією браузер використовує до 30% менше пам'яті.

Нагадаємо, раніше в Google Chrome для Android з'явилася корисна функція, що дає змогу озвучувати вміст веб-сторінок прямо з додатка. Користувачам iOS ця функція вже якийсь час доступна в браузері Safari.

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