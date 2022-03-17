Хакери розмістили на екранах новинних сайтів російський прапор з георгіївською стрічкою.

Низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ сьогодні зазнали хакерської атаки з боку Російської Федерації.

Як повідомила Служба безпеки України, наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу.

"Сьогодні низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з Російської Федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти", - зазначено у повідомленні.

Служба безпеки спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту.

"Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності", - поінформували у СБУ.

Зазначається, що докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, у Одесі на низку регіональних інтернет-ресурсів було здійснено кібератаку.

Хакери розмістили на екранах деяких місцевих новинних сайтів російський прапор з георгіївською стрічкою.

Вас також можуть зацікавити новини: