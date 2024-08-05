Першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд".

Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink провела другу успішну операцію з імплантації мозкового чіпа паралізованому пацієнту, який служить сполучною ланкою між мозком людини і комп'ютером.

"Я не хочу наврочити, але, схоже, з другим імплантатом усе пройшло дуже добре. Там багато сигналів, багато електродів. Він працює дуже добре", – заявив Маск у подкасті Лекса Фрідмана, передає Reuters.

У другого пацієнта, так само як і в першого, була травма спинного мозку, яка залишила його паралізованим, уточнив засновник Neuralink. За його словами, 400 електродів у другого пацієнта працюють справно, при тому що загалом у пристрої понад 1 тис. електродів.

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Маск не розкрив, коли Neuralink провела операцію другому пацієнтові, але зазначив, що до кінця року вони нададуть свої імплантати ще щонайменш вісьмом пацієнтам у рамках клінічних випробувань. Першому пацієнтові вживили чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Раніше цього року Ілон Маск анонсував випуск ще одного мозкового імпланта під назвою Blindsight. Він замислюється як девайс, який дасть змогу сліпим людям знову бачити світ. Імплант уже випробовують на мавпах.

А вже у 2025 році очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

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