Виробник смартфонів, ймовірно, прогавив новий етап технологічної революції у своїй галузі.

У 2022 році генеральний директор Apple Тім Кук відхилив комерційну пропозицію Ілона Маска і це, ймовірно, стало найбільшою стратегічно помилкою компанії за багато років. Про це пише Financial Express.

Три роки тому Маск звернувся до Apple зі сміливою пропозицією – побудувати систему прямого доступу до супутникового інтернету Starlink з телефонів iPhone. Це був потенційно новий рівень мобільного зв’язку, небачений доти. Однак від Apple була потрібна не тільки формальна згода, але й участь у фінансуванні проекту.

Компанія SpaceX, яка володіє супутниковою мережею Starlink, готова була почати проект в обмін на авансовий платіж від Apple у розмірі 5 мільярдів доларів і 1 мільярд доларів щорічно після 18-місячного ексклюзивного періоду.

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Тім Кук, генеральний директор Apple, відмовився, але сама ідея йому сподобалася і він вирішив реалізувати задум Маска із компанією Globalstar, меншим і слабшим конкурентом Starlink. Apple вклала в проект 1,7 мільярда доларів, більша частина з яких пішла на виробництво і запуск нових супутників.

Але Ілон Маск теж не гаяв часу і в партнерстві з групою компаній T-Mobile, що надає послуги мобільного зв’язку у США та Європі, запустив свій сервіс Direct to Cell. Він дозволяє смартфонам, в тому числі iPhone, напряму підключатися до супутникового зв'язку через мережу T-Mobile. Але запуском конкуруючого проекту суперництво не обмежилося.

SpaceX подала позов проти Globalstar, вимагаючи передати їй у користування радіочастоти, які використовує супутниковий сервіс Apple. Команда Маска наголошувала, що Globalstar майже не використовує ці радіочастоти і лише блокує розвиток технології.

Наразі позов ще розглядається, але у разі перемоги SpaceX Apple доведеться шукати нові частоти для свого сервісу супутникового інтернету, або навіть шукати нового постачальника супутникового зв’язку.

"Конкуренція за космічний зв’язок смартфонів загострюється. Те, що почалося як відхилена пропозиція, тепер перетворилося на повномасштабну битву за домінування, яка може переосмислити те, як смартфони залишаються на зв'язку, коли наземні мережі не функціонують", – пише Financial Express.

Інші новини про технології зв’язку

Як писав УНІАН, японські інженери встановили рекорд швидкості інтернету. Створений ними канал зміг передати 1.02 петабіти (127 500 ГБ) інформації за одну секунду. Цього достатньо, аби, наприклад, завантажити понад 10 тисяч фільмів у форматі 4K.

Також ми розповідали, що YouTube почав показувати рекламу в найцікавіших моментах відео. Технологія працює на базі нейромережі Gemini, яка самостійно визначає правильний момент і вмикає рекламу саме там.

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