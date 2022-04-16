Тепер жителі міста можуть отримати їжу, якщо розбиратимуть завали.

Російські окупанти влаштовують в Маріуполі ГУЛАГ з трудовою повинністю.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Путін, вірний послідовник Гітлера та Сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематорії, гетто, а тепер ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті саме зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти тримають весь Маріуполь в заручниках, і поступово перетворюють його на один великий трудовий табір.

В міськраді вважають, що в 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм, "але цей вірус чистого зла відродився в Росії". При цьому наголошують, що світ має це зупинити, доки не пізно.

Нагадаємо, у Міноборони поділилися "позитивом" для ЗСУ від потоплення крейсера "Москва".

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