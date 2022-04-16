Він нібито говоритиме про Маріуполь.

Найближчим часом пропагандистська машина Кремля готується запустити новий діпфейк із президентом Володимиром Зеленським. Він нібито говоритиме про Маріуполь.

Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У рамках цієї російської спецоперації планують створити враження, буцімто президент скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя, де станом на зараз йдуть активні бої.

"Будьте пильні та довіряйте інформації лише з перевірених джерел", – додали в Центрі та наголосили, що діпфейк став один з улюблених технологічних прийомів пропагандистів в інформаційній війні.

Нагадаємо, діпфейк – це технологія штучно створених відео, які згенеровані за допомогою алгоритмів машинного навчання. Концепція діпфейків дуже проста. Фактично, потрібно перенести обличчя однієї людини на відео з іншою.

Росія вже встигла зганьбитися на невмілому діпфейці у війні

У середині березня росіяни оприлюднили фейкове текстове звернення Зеленського, в якому він нібито закликав українців скласти зброю та повернутися до сімей.

Його активно розганяли проросійські Телеграм-канали та окремі ресурси, які теж були зламані хакерами. Зокрема фіктивну "заяву президента" показали в ефірі "Україна 24".

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