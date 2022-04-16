Частину чоловіків росіяни планують мобілізувати до свого окупаційного гібридного "армійського корпусу".

У фільтраційних таборах та пунктах російських окупантів 100% маріупольських чоловіків після допитів, перевірки гаджетів та огляду тіла розділяють з іншими та проводять окремі допити, включно з імітацією розстрілу.

Про це в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів... Можна говорити, що 5-10% не проходить фільтрацію і після цього вивозяться до Докучаєвська та Донецька. Подальша доля поки що не відома", – повідомив він.

За словами Андрющенка, загарбники повідомляють, що з 18 квітня планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд/виїзд для всіх, але й увесь тиждень діятиме заборона на переміщення районами.

"У цей час буде проведена фільтрація 100% чоловіків, що залишилися в місті. Для того вони будуть переміщені в Новоазовськ", – додав він.

За доступною інформацією, написав радник мера міста, частину чоловіків росіяни планують мобілізувати до свого окупаційного гібридного "армійського корпусу", частину примусово відправити на розчищення завалів, "а віднесених до неблагонадійних ізолювати".

"З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити у місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов'язуємо це з неможливістю утримувати у місті громадянське населення навіть у мінімально відповідних для життя умовах", – резюмував Андрющенко.

Маріуполь майже 1,5 місяці перебуває у блокаді та під постійними обстрілами російських військ.

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