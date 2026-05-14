Instagram запустив Instants – що це за функція та чому користувачі вже скаржаться

Ця новинка призначена для швидких знімків "тут і зараз" у дусі Snapchat та BeReal.

Instagram оголосив про глобальний запуск функції Instants – публікації фото без обробки, які зникають після перегляду. Нововведення розраховане на швидкі знімки "тут і зараз" у дусі Snapchat і BeReal.

Instants знаходяться в розділі особистих повідомлень Instagram. Такі знімки не публікуються в профілі – їх можуть переглянути близькі друзі та підписники в "діректі". При цьому знімки не можна редагувати: дозволяється лише додати підпис перед відправкою.

Головна особливість функції – "одноразовий" формат. Знімок зникає відразу після перегляду і доступний максимум 24 години. Instagram також заявляє, що одержувачі не зможуть робити скріншоти або запис екрана таких фото.

Відео дня

У користувачів, які виклали Instants, ці знімки зберігаються в "Архіві" протягом року.

Незважаючи на ідею "живого" спілкування, нововведення вже викликало хвилю критики. Портал The Independent зазначає, що користувачі скаржаться на випадково надіслані селфі та незрозумілий інтерфейс. Оскільки кнопка Instants вбудована в розділ Direct і візуально схожа на звичайну камеру, її легко натиснути зі звички.

Крім того, багато хто критикує Instagram за чергове копіювання чужих ідей. Користувачі зазначають, що концепція Instants дуже схожа на поєднання функцій BeReal і Snapchat, хоча їхня популярність вже давно пішла на спад.

Водночас Instagram прибирає справді корисні функції. Раніше цього тижня платформа тихо вимкнула наскрізне шифрування в чатах. І тепер Meta може знову отримати повний доступ до вмісту повідомлень, включаючи зображення, відео та голосові нотатки.

Раніше в мережі "спливло" засекречене дослідження Meta про шкоду соцмереж для психіки. У 2020 році фахівці Meta з’ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються краще, але публікувати дані дослідження не стали.

УНІАН розповідав, що технологічні мільярдери готуються до судного дня і масово будують бункери. Так, глава Meta Марк Цукерберг ще з 2014 року будує підземний комплекс площею 1400 акрів на гавайському острові Кауаї.

Вас також можуть зацікавити новини: