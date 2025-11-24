У 2020 році року фахівці Meta з'ясували, що без Facebook та Instagram люди почуваються краще, але публікувати дані дослідження не стала.

У 2020 році фахівці Meta з'ясували, що соцмережі на кшталт Facebook та Instagram можуть завдавати серйозної шкоди психіці, але публікувати дані дослідження в корпорації не стали. Подробицями про ситуацію зараз поділилися в Reuters.

Повідомляється, що 5 років тому в компанії разом із Nielsen запустили "Проєкт Меркурій", щоб дізнатися ефект відключення користувачів від їхніх сервісів. Виявилося, що після тижня без соцмереж Цукерберга у людей знизилося відчуття, депресії, тривоги, самотності та соціального порівняння".

"Проект Меркурій" довів, що це не просто збіг, а прямий вплив сервісів компанії на погіршення стану, пише Reuters. Замість того щоб опублікувати ці результати або провести додаткові дослідження, Meta закрила проєкт, оскільки це могло б завдати серйозного удару по її соцмережах.

Наразі дослідження спливло в рамках одразу кількох справ американських шкільних округів проти Meta і Google, а також TikTok і Snapchat. Компанії звинувачують у тому, що вони приховали ризики своїх продуктів для школярів.

При цьому головні претензії позивачів адресовані саме Meta. За їхніми словами, інструменти безпеки на Facebook та Instagram були спеціально розроблені так, щоб ними користувалися якомога рідше – через їхню низьку реальну ефективність.

