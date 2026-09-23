Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві: чи залишиться столиця без інтернету

Експерт пояснив, чому після ворожих атак можливі перебої в роботі мережі в окремих районах.

Внаслідок російської атаки в четвер, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком, але повного відключення інтернету в столиці очікувати не варто, розповів УНІАН консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко.

За інформацією інтернет оператор UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання компанії.

"Обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг", - повідомили в компанії.

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Зазначається, що фахівці займаються розгортанням резервних ліній.

"Наші технічні команди активно працюють над відновленням роботи мережі. Найближчим часом повідомимо орієнтовні терміни повного відновлення послуг, - підкреслили в компанії.

Крім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила й мережа "Павутина". Там зазначили, що через ворожий обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишатися без зв’язку.

За словами експерта з телекомунікацій Олександра Глущенка, нинішні перебої мають ситуативний характер і поступово мають бути усунені. Водночас він зазначив, що атака показала вразливість окремих елементів телекомунікаційної інфраструктури.

"Для операторів це дзвіночок, що потрібно займатись децентралізацією обладнання і з'єднань. Треба будувати пряме з'єднання між мережами з іншими операторами для того, щоб воно було максимально децентралізоване і не збиралось в одному місці", - сказав експерт.

Він вказав, що українські мережі загалом мають децентралізовану структуру. Тому, на його думку, пошкодження одного майданчика не означає автоматичного відключення всього міста. Таким чином, без зв'язку може залишитися лише певний сегмент мережі.

"Архітектура мережі така, що у оператора є майданчик, на якому знаходиться активне обладнання, стоять генератори, акумулятори і якщо його, умовно кажучи, знищити, то зникне певний сегмент мережі", - пояснив Глущенко.

Саме тому він вважає сьогоднішню атаку сигналом для операторів щодо необхідності подальшої децентралізації інфраструктури.

"У Києві працює декілька десятків інтернет-операторів, у всіх у них свої технологічні можливості. Ті оператори, які сьогодні "відвалились", я думаю, що вони перенесуть своє обладнання і наступного разу з ними таких проблем не буде", - зазначив експерт.

Водночас він радить користувачам оптоволоконного інтернету не покладатися лише на одного постачальника.

"Як мінімум треба мати декількох постачальників, незалежних один від одного, з різними майданчиками. Для того, щоб, якщо у одного оператора будуть технічні проблеми, інший, в якого немає обладнання в тому районі чи вулиці, надавав послуги", - відмітив Глущенко.

Він також підкреслив, що російські удари створюють ризики не лише для телекомунікаційних компаній, а й для українського бізнесу загалом. За його словами, оператори зв'язку - особливо важлива ціль, оскільки забезпечують населення доступом до інформації та зв'язку.

"Сила українського телекому в тому, що у нас ринок не монополізований. Попри те, як би цього не хотіли деякі діячі. І є велика кількість постачальників послуг", - додав експерт.

У свою чергу у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

"Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу", - зазначили в Мінцифри.

Звʼязок в Україні - останні новини

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко розповідав, що в Україні до кінця 2026 року можливе нове підвищення тарифів на мобільний зв’язок. Однак це не означає автоматичного або однакового подорожчання для всіх абонентів. За його словами, суттєвий інвестиційний тиску створює план Мінцифри забезпечити автономну роботу щонайменше 70% базових станцій протягом 72 годин.

22 липня в Києві запрацювала пілотна версія технології 5G. Звʼязок нового покоління тепер працює в центральній частині міста.

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