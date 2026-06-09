На Apple Watch випустили оновлений додаток Telegram

У Telegram вже був додаток для Apple Watch, але з часом розробники його занедбали.

В App Store з'явився оновлений клієнт месенджера Telegram для годинників Apple Watch. Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

"Вийшов повноцінний нативний додаток Telegram для Apple Watch", - написав він.

З розумних годинників тепер можна читати повідомлення в чатах, каналах, надсилати голосові повідомлення та стікери.

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Варто зазначити, що в Telegram вже був додаток для Apple Watch, але розробники з часом занедбали його. У 2022 році воно зникло з App Store, а влітку 2026 року повернулося в оновленому вигляді. Його можна завантажити в магазині додатків на годиннику. Для початку потрібно оновити основну версію Telegram на iPhone, а потім виконати такі дії:

Відкрийте додаток Watch на iPhone;

Зайдіть у вкладку "Додатки" в самому низу;

Знайдіть Telegram і натисніть "Встановити";

Дочекайтеся закінчення завантаження.

Другий варіант - необхідно зайти з Apple Watch в App Store, знайти у пошуку Telegram і завантажити його.

Після запуску на екрані годинника з'явиться QR-код - його потрібно відсканувати за допомогою Telegram на смартфоні, щоб пройти авторизацію. Якщо у вас увімкнено хмарний пароль, то його треба буде ввести на годиннику. Також iPhone запропонує ввести код на смартфоні та вставив його в поле введення на годиннику.

Варто зазначити, що сам додаток на Apple Watch став схожим на звичну версію месенджера: у ньому є чати, канали та папки. Можна не тільки переглядати повідомлення, але й відповідати на них за допомогою екранної клавіатури, диктовки, голосових повідомлень і стікерів. Дзвінки та перегляд профілю поки що недоступні.

Новини про месенджери

Нещодавно соцмережа X Ілона Маска вивела у відкритий доступ окремий додаток для спілкування - XChat. Новий месенджер уже став доступним для користувачів iPhone і позиціонується як повноцінний конкурент WhatsApp, Telegram та інших сервісів.

Згідно з описом додатка, у ньому є E2E-шифрування за аналогією з біткойн-протоколом, видалення листувань для обох учасників та заборона на скріншоти й запис екрану. Окремо підкреслюється, що в месенджері немає реклами.

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