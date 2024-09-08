А ще пізніше з'явиться підтримка аудіо- та відеодзвінків.

Скоро у WhatsApp з'явиться нова кросплатформна функція, яка дасть змогу відправляти повідомлення в інші месенджери. Це нововведення пов'язане з набуттям чинності новими законами Євросоюзу, які зобов'язують впровадити сумісність різних месенджерів.

Як передає видання The Verge, користувачі WhatsApp і Messenger зможуть безпосередньо взаємодіяти з користувачами Telegram, iMessage, Google Messages, Signal та інших месенджерів.

Як показано на зображенні нижче, чати сторонніх додатків можна буде відображати як разом із чатами WhatsApp і Messenger, так і окремо від них.

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Функціонал впроваджуватимуть поступово, і європейські користувачі отримуватимуть повідомлення в застосунках про доступність об'єднання чатів із різних сервісів. Meta також обіцяє впровадити додаткові функції, зокрема реакції на повідомлення, повідомлення про прочитання та індикатори набору тексту.

До 2027 року розробники планують додати ще підтримку аудіо- та відеодзвінків між користувачами різних месенджерів, що зробить спілкування ще більш універсальним і зручним.

Нагадаємо, раніше у WhatsApp дозволили надсилати HD-фото та відео за замовчуванням. Також месенджер прокачав відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб.

А тим часом в Україні після арешту Павла Дурова знову почалися дискусії щодо заборони Telegram. Так, глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що Telegram становить реальну загрозу національній безпеці країни. Однак, на його думку, блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

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