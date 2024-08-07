Наприклад, у списку є iPhone 6 і Galaxy S4.

Найпопулярніший месенджер WhatsApp скоро припинить підтримку старих гаджетів на базі Android і iOS. За наявними даними, до списку потрапили понад 35 моделей різних брендів, включно з Samsung, Apple, Motorola, Sony, LG і Huawei.

Власникам нижчеперелічених пристроїв рекомендується зробити резервну копію історії чатів якомога швидше, щоб уникнути можливої втрати даних. Найімовірніше, ваш телефон працює на новіших ОС, але ось пристрої батьків або літніх родичів перевірити варто.

Samsung

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 та інші;

Apple

iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S і iPhone SE першого покоління;

Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625;

Motorola

Moto G (першого покоління), Moto X (першого покоління);

Sony

Xperia Z1, Xperia E3;

LG

Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7;

Lenovo

Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890.

Поки що невідома точна дата, коли саме месенджер перестане працювати на цих девайсах (WhatsApp лише говорить "протягом 2024 року"), і чи буде сервіс повідомляти користувачів застарілих пристроїв про майбутнє відключення. Рекомендується оновити смартфони до новіших моделей, що підтримують актуальні версії iOS (12.0) і Android (5.0).

Відео дня

Експерти зазначають, що припинення підтримки старих пристроїв є звичайною практикою для розробників ПЗ. WhatsApp постійно отримує нові оновлення та функції, через що старі пристрої "не встигають" за ними. Відмова від застарілих ОС дає змогу зосередитися на оптимізації для сучасних платформ.

Наприклад, у свіжому оновленні в WhatsApp дозволили надсилати HD-фото і відео за замовчуванням. До того ж месенджер помітно прокачав відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб.

А незабаром WhatsApp отримає функцію розшифровки голосових повідомлень. І на відміну від Telegram, вона буде доступна всім користувачам сервісу.

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