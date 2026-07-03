YouTube видалив рекламу російського виробника дронів 'Алабуга', - МЗС

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що видалення відео є лише першим етапом міжнародної кампанії.

YouTube завершив глобальне видалення відеороликів, що містили рекламу російського підприємства "Алабуга" та матеріали із вербування працівників на виробництво ударних безпілотників. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після отримання офіційного підтвердження від платформи про виконання українського звернення.

У МЗС зазначили, що відповідні ролики були опубліковані на сотнях YouTube-каналів із сукупною аудиторією понад 500 мільйонів підписників.

За даними відомства, "Алабуга" є одним із ключових російських підприємств, яке виробляє ударні безпілотники, що Росія використовує для атак на українські міста.

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У міністерстві подякували компанії Google за співпрацю, наголосивши, що виробники російської зброї не повинні використовувати міжнародні цифрові платформи для реклами своєї діяльності та пошуку нових працівників.

Також у МЗС підкреслили, що ударні безпілотники нині залишаються одним із головних інструментів російського терору проти мирного населення України.

Одним із ключових чинників успіху кампанії стала координація між Кібердепартаментом Служби безпеки України, Міністерством закордонних справ України та командою Надії Толоконнікової, зокрема John Caldwell and Christian Carino.

Не менш вагому роль у процесі збору інформації, аналізу та висвітлення для міжнародної спільноти зіграли блогери Майкл Накі та Олексій Губанов, які викрили мережу рекламних інтеграцій "Алабуги" та дослідили механізми їх поширення.

Зазначається, що Кібердепартамент СБУ забезпечував оперативний та інформаційний супровід кампанії, координуючи взаємодію державних органів, міжнародних партнерів та інших учасників ініціативи.

Водночас команда Надії Толоконнікової та МЗС України працювала безпосередньо з Google і YouTube на міжнародному рівні.

Крім того, ще у травні платформа TikTok видалила рекламу "Алабуги" та заблокувала блогерів, які поширювали відповідний контент.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що видалення відео є лише першим етапом міжнародної кампанії. Наступним кроком стане робота над запровадженням санкцій щодо блогерів та інфлюенсерів, які за винагороду рекламували підприємство російського військово-промислового комплексу та сприяли вербуванню працівників для виробництва ударних дронів.

Міністерство також закликало інші великі цифрові платформи наслідувати приклад YouTube і TikTok та оперативно блокувати контент, який підтримує діяльність російського військово-промислового комплексу й використовується для вербування персоналу. Українська сторона заявила про готовність і надалі співпрацювати з міжнародними платформами для припинення інформаційної підтримки виробництва зброї, що застосовується проти українців.

Зазначимо, що Надія Толоконнікова - політична активістка російського походження, музикантка, мисткиня, засновниця організації з захисту прав увязнених "Зона Права" та мережевого ЗМІ "Медиазона".

Перебуваючи в еміграції у США, Толоннікова дистанційно підтримує правозахисні медіапроєкти, що висвітлюють репресії та долі політв'язнів.

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