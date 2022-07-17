Передбачається, що більше за інших функцію оцінять працівники сфери нерухомості.

В ході недавньої конференції для розробників компанії Apple WWDC 2022 був презентований інструмент RoomPlan API. Він дозволяє пристроям iPhone або iPad, оснащеними датчиками LiDAR, просканувати кімнату й створити її 3D-модель.

Як можна використовувати ці можливості на практиці продемонстрував на відео співробітник компанії Shopify Расс Машмайер.

Зокрема, розробник показав, як нова технологія доповненої реальності від Apple дозволяє "скинути кімнату до заводських налаштувань" – очистити від усіх меблів та інших предметів.

Передбачається, що більше за інших напрацювання оцінять працівники сфери нерухомості. Вона дозволить показувати потенційним, покупцям, як нові меблі можуть виглядати у них вдома. При цьому нема потреби пересувати або прибирати вже наявні меблі.

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

На виході RoomPlan API віддає файл у форматі USD або USDZ, який можна перенести в Інструменти Cinema 4D, Shapr3D або AutoCAD.

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

Раніше УНІАН розповідав, що компанія Google навчила нейромережу із "небаченим фотореалізмом" генерувати картинки за текстовим описом. Працює вона за методом дифузії, збільшуючи і допрацьовуючи начерк по тексту до тих пір, поки ШІ не вирішить, що не може зробити його ще більш схожим на задані параметри.

Також писали про розробку британської компанії DeepMind, що входить разом з Google в холдинг Alphabet, яка навчила нейромережа писати складні коди не гірше людей.

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