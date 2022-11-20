У ньому поміщається 16-дюймовий ноутбук, клавіатура, килимок, миша та інші аксесуари.

Виробник ігрової периферії Higround представив "бронежилет" для геймерів. Новинка отримала назву Quad Utility Bag і, по суті, являє собою сумку-рюкзак, здатну вмістити весь ігровий сетап, включаючи 16-дюймовий ноутбук.

В сумку також поміщається клавіатура, килимок, миша і різні аксесуари на зразок навушників. Новинка примітна тим, що її можна носити на грудях – так вона нагадує тактичний жилет.

Користувач у коментарях до анонсу оцінили незвичайне рішення, але не залишили без уваги той факт, що в сумці у геймера знаходиться не ігровий ноутбук, а MacBook від Apple, який в цілому не призначений для ігор.

Сам жилет можна купити на офіційному сайті Higround за 100 доларів. Він входить в капсульну колекцію предметів одягу Higround × 100 Thieves.

З чого зібрати бюджетний ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно з детальним звітом за жовтень 2022, доступному на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців як і раніше залишається GeForce GTX 1060, при цьому її популярність тільки зростає. На другому місці йде RTX 2060, відразу за нею – GTX 1650.

У розділі, присвяченому процесору, домінують рішення з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Раніше видання Tom's Hardware склало рейтинг найкращих відеокарт і процесор для ігор з точки зору "ціна-якість".

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