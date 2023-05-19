До списку потрапили моделі від Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus і Poco.

В останні пару років спостерігається зростальний попит на так звані субфлагманські смартфони, які часто в плані функціональності не поступаються дорогим флагманам. Популярний технопортал Gizchina відібрав п'ятірку найкращих пропозицій вартістю до $500, рекомендованих для покупки в 2023 році.

До списку потрапили моделі від Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus і Poco. Деякі з них вийшли більше як рік тому за ціною куди дорожче 500 доларів, але помітно впали в ціні з того моменту, при цьому не втративши своєї актуальності.

Найкращим смартфоном вартістю до $500 назвали Poco F5 Pro. Він пропонує флагманський процесор Snapdragon 8+ Gen 1, батарею на 5160 мАг, швидку дротову і бездротову зарядки і потрійну камеру 64 Мп з оптичною стабілізацією.

За ним слідує Realme GT Neo 5 – з кольоровим підсвічуванням ззаду, пам'яттю на 1 ТБ і рекордно потужною зарядкою на 240 Вт. Всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин. Інші характеристики теж на рівні: OLED-дисплей 6.74" (FHD+, 144 Гц, яскравість 1400 ніт), процесор Snapdragon 8 + Gen 1 та потрійна камера 50+8+2 Мп.

Замикає трійку торішній флагман Xiaomi 12. Він працює на Snapdragon 8 Gen 1, оснащений динаміками Harman/Kardon з підтримкою Dolby Atmos, а головною його фішкою став AMOLED-екран, який підтримує HDR10+ і Dolby Vision, а також має 16 000 рівнів підсвічування.

На четвертому місці розташувався базовий Poco F5 на Snapdragon 7+ Gen 2 – його оцінять ті, хто шукає баланс між ціною і можливостями. Замикає топ-5 OnePlus 10T: він схожий на більш дорогий OnePlus 10 Pro, але без налаштувань камери від Hasselblad, зате з більш потужною зарядкою – 150 Вт проти 80 Вт.

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Якщо бюджет трохи менше, фахівці Gizchina склав аналогічний рейтинг для смартфонів бюджетом до $300 і $150. В обох рейтингах перше місце зайняли пристрої бренду Рoco.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

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