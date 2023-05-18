У список потрапили моделі від Poco, Vivo, Realme і Redmi.

Головна проблема при виборі оптимального смартфона вартістю до 300 доларів криється в величезному виборі в середньому ціновому сегменті. Редактори популярного порталу Gizchina склали список з п'яти найкращих смартфонів, доступних в цей час за ціною менше ніж $300 або 11 000 грн.

До списку потрапили як новинки, що дебютували на ринку зовсім недавно, так і випущені ще того року смартфони, які при цьому не втратили своєї актуальності в 2023-му.

Poco F4 зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. AMOLED-екран зі 120 Гц, батарея на 4500 мАг з зарядкою 67 Вт і продуктивний чипсет від Qualcomm – все це за ціною дешевше 300 доларів. Також є стереодинаміки, модуль NFC і вологозахист за стандартом IP53.

Друге місце віддали Vivo T2X, який вийшов ще в травні минулого року, але досі не втратив своєї актуальності. Він може похвалитися 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 144 Гц. Також апарат виділяється акумулятором великої місткості – 6000 мАг.

Трійку лідерів замикає Realme 10 Pro+, який отримав AMOLED-панель на 6,7 дюйма з вигнутими краями, чіп MediaTek Dimensity 1080 і батарею на 5000 мАг зі швидкою зарядкою 67 Вт. Основна камера представлена сенсором Samsung HM6 з роздільною здатністю 108 Мп.

На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro 5G на Snapdragon 778G, з потрійною камерою 108+8+2 Мп і швидкою зарядкою 67 Вт. Замикає п'ятірку Redmi Note 12 з подвійною камерою 48+2 Мп і зарядкою 33 Вт, але з більш потужним Dimensity 1080 від MediaTek.

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Якщо бюджет менший, Gizchina склала аналогічний рейтинг, але для найбюджетніших смартфонів вартістю до $150. Тут очолив список Poco M5, який демонструє найкраще співвідношення ціни і якості.

Також УНІАН ділився "народним" рейтингом смартфонів, який складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів. Перше місце розділили між собою Realme 10 Pro Plus і Xiaomi 13 Ultra з показником задоволеності 96,36%.

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