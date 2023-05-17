Очолив список Poco M5, який демонструє найкраще співвідношення ціни і якості.

Якщо ви перебуваєте в пошуках доступного, але при цьому якісного смартфона, редакція порталу Gizchina вибрала п'ятірку найкращих Android-смартфонів, доступних сьогодні за ціною менше ніж $150 або 6000 тисяч в гривнях.

До списку потрапили моделі від компаній Poco, Redmi, OnePlus, а також маловідомі широкій публіці Doogee і Ulefone.

Кращим смартфоном для покупки до $150 назвали Poco M5, який отримав досить продуктивний чіп MediaTek Helio G95, 6,58-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і потрійну камеру на 50 Мп. Окремо виділяється задня кришка з текстурою "під шкіру".

За ним слідує Ulefone Note 16 Pro, який відрізняється дизайном в дусі останнього Айфона та захистом від пилу і води за стандартом IP68. 6,52-дюймовий HD+ дисплей і основна камера з роздільною здатністю 50 Мп також не залишать вас розчарованими.

Замикає топ-3 супербюджетників Redmi 12C – новий "народний" улюбленець з великим 6,71 дюймовим екраном, процесором MediaTek Helio G85 і все тією ж основною камерою на 50 Мп. Також апарат може похвалитися наявністю модуля NFC і "гучним динаміком".

На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої Doogee і OnePlus. Нещодавно випущений Doogee N50 отримав екран 6,5 дюйма, чипсет Unisoc Tiger t606 і основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп що стосується OnePlus Nord N20 SE, то його фішкою є велика батарея місткістю 5000 мАг з можливістю швидкої зарядки.

Відео дня

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені Realme 10 Pro Plus і Xiaomi 13 Ultra. Якщо перший зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті, то апарат "Сяомі" є найнавороченішим (й найдорожчим) камерофоном на ринку.

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