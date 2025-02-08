Лампа рухатиметься і навіть нагадуватиме користувачеві випити води.

Apple працює над роботом-помічником у вигляді настільної лампи, дизайн якої вже дуже нагадує маскот анімаційної студії Pixar. Пристрій стане розширенням лінійки продуктів для розумного будинку.

Проєкт отримав кодову назву ELEGNT і один із співробітників Apple, Джо Россіньол, виклав у себе на канал коротку презентацію, на що здатний робот.

Інженери поставили за мету зробити рухи неантропоморфного робота максимально природними і не відразливими. У ELEGNT є два сценарії поведінки: емоційний і функціональний. Більш "живий" робот із почуттями та емоціями активніше рухатиметься, а також буде більш балакучим із користувачем. У функціональному ж режимі ELEGNT не робить нічого надміру, суворо і точно виконуючи інструкції власника.

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До речі про інструкції, робот автоматично підсвічує книжки на столі, світить туди, куди вкаже палець власника, вибудовує світло для ідеальної фотографії, а також може проектувати зображення на поверхню.

Але ELEGNT ще й може стати компаньйоном для свого господаря: з ним можна обговорити погоду, робот нагадає користувачеві випити води і навіть допоможе розібратися з проблемою, знайшовши її рішення в інтернеті. Наприклад, у ролику дівчина не може розібратися з 3D-принтером і щоб їй допомогти ELEGNT спроектував на стіну відеотуторіал про роботу з пристроєм.

Минулого року Марк Гурман з Bloomberg уже повідомляв про цю розробку, заявивши, що робот-лампа може вийти в 2026 або 2027 році.

Раніше ми розповідали, що Tesla показала робота-прибиральника, схожого на Чужого. Пристрій прибиратиме машини таксі від компанії, яке запрацює у 2026 році.

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