Презентація нових айфонів повинна відбутися у вересні.

Корпорація з Купертіно затвердила фінальний дизайн топових моделей нових айфонів, а на заводі Foxconn була запущена пробна збірка iPhone 14 Pro і Pro Max.

Як повідомляють китайські ЗМІ, виготовлення пробної партії необхідно для перевірки якості збірки відповідно до стандартів Apple. Якщо все добре – у другій половині 2022 року стартує масове виробництво.

Очікується, що смартфони серії iPhone 14 отримають значний редизайн в стилі iPhone 4 & iPhone 5. На зміну вирізу Face ID прийде більш витончене рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубчик" замінять на виріз у формі "пігулки".

Серйозні зміни відбудуться і "під капотом". У iPhone 14 збільшать максимальний обсяг вбудованої пам'яті до рекордних 2 ТБ та оперативної пам'яті до 8 ГБ проти 6 ГБ у поточного покоління. Все це позначиться на їх ціні: хочеш навороченішу версію – плати більше.

Втім, редизайн торкнеться тільки преміальних моделей – 14 та 14 Max вийдуть у старому дизайні з "чубком" і залишаться з 60-герцовими екранами, тоді як Pro-моделі оснастять надсучасними матрицями LTPO OLED, які "вчать" екрани змінювати частоту оновлення від 10 до 120 Гц залежно від контенту, що зображається.

Презентація iPhone 14 запланована на вересень: цього разу без mini-версії. Для тих, хто не хоче витрачатися, у березні чи квітні вийде бюджетний iPhone SE 3 із підтримкою 5G. За чутками, за нього попросять $300.

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