Це дебютні пристрої від нової компанії колишнього керівника Realme.

Коли мова заходить про ультрабюджетні телефони, зазвичай маються на увазі пристрої до 100 доларів. Втім, молодий індійський бренд Ai+ Smartphone, заснований екскерівником Realme, вирішив показати, що таке справжній бюджетник 2025 року.

Компанія представила свої перші моделі: Ai+ Nova 5G і Pulse. Перший оцінили в 96 доларів, а за другий просять лише 58 доларів. Обидві новинки працюють під управлінням операційки NxtQuantum OS на базі Android 15 і підтримують функції ШІ, пише Fone Arena.

Ai+ Pulse укомплектований 6,7-дюймовим IPS-дисплеєм HD+ з частотою 90 Гц і яскравістю 450 ніт, бюджетним чипом Unisoc T6150, 4/6 Гб оперативки і лише 128 Гб вбудованої пам'яті (але є слот під карту пам'яті microSD місткістю до 1 ТБ). Щодо камер, то тут є основний сенсор на 50 Мп з ШІ-функціями та фронтальна камера на 5 Мп. Акумулятор – 5000 мАг.

Відео дня

NFC немає, зате є дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт 3,5 мм, USB Type-C і бічний сканер відбитків пальців. Ai+ Pulse доступний у двох модифікаціях, базова (4/64 Гб) оцінена в 4999 рупій або 2600 грн. Версії 6/126 Гб коштуватиме 6999 рупій (~3300 грн).

Ai+ Nova 5G може похвалитися екраном 120 Гц, більш просунутим чипсетом Unisoc T8200 з підтримкою стільникових мереж 5G і 8 ГБ ОЗП. Швидкість зарядки теж більша – 18 Вт проти 10 Вт у Ai+ Pulse.

Старша модель продається за 7999 рупій (~3900 грн) у комплектації 6+128 ГБ і 9999 рупій (~4800 грн) за версію 8+128 ГБ. Обидва пристрої поки анонсовані тільки для Індії. Чи заплановано вихід на інші ринки, невідомо.

Раніше цього місяця OnePlus представила два нових смартфони з хорошим співвідношенням "ціна-якість". Це субфлагман Nord 5 на чипсеті Snapdragon 8-ї серії та спрощений Nord CE5 з рекордним акумулятором.

Тим часом фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2025 року за ціною-якістю. У найдешевшій категорії перше місце посів iQOO Z9, а в найдорожчій – Red Magic 10S Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: