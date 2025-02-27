Samsung випустила свій найдешевший смартфон 2025 року: що він вміє

З коробки на ньому встановлена оболонка One UI 7 на базі Android 15, якої немає навіть у Galaxy S24 Ultra.

Samsung представила Galaxy M06 5G. Це офіційно найдешевший смартфон в актуальній лінійці бренду, який вирізняється з-поміж конкурентів тривалою підтримкою оновленнями.

Смартфон обіцяють підтримувати оновленнями (саме апдейтами Android, а не лише патчами безпеки) протягом чотирьох років. Таким чином, Galaxy M06 обов'язково отримає прошивку One UI на базі Android 19.

Смартфон вийшов з 6,7-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю HD+ і частотою 90 Гц. Galaxy M06 5G базується на процесорі MediaTek Dimensity 6300, має в базі 4/128 Гбайт пам'яті. Основна камера має 50 Мп сенсор із діафрагмою f/1.8, а фронтальна - 8 Мп.

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Galaxy M06 5G отримав батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки, як у Galaxy S25, бічний сканер відбитків пальців, слот для карти microSD, роз'єм для навушників і One UI 7 (Android 15) з коробки. Навіть моделі сімейства Galaxy S24 отримають її лише в березні, а тут новітня ОС – у бюджетнику за 110 доларів.

Першою країною, де стартував продаж Galaxy M06, стала Індія. Там його оцінили в 9500 рупій (~$108, 4500 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не кажуть.

У березні вийдуть середньобюджетні Galaxy A26, Galaxy A36 і Galaxy A56 – усі вони будуть оновлюватися аж до 2031 року. Очікувана вартість – від 299 до 449 доларів.

А наприкінці весни має вийти Galaxy S25 Edge. Цей новий супертонкий флагман компанії і головний конкурент iPhone 17 Air. При цьому Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками заради "тонкості".

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