У Xiaomi скоро вийде бюджетний флагман: усі характеристики розкрито до анонсу

Девайс отримає AMOLED-екран роздільною здатністю 1,5К, тонкий корпус і просунуту камеру Leica.

Xiaomi готує анонс нового доступного флагмана – Civi 5 Pro. Він продаватиметься за доволі привабливою ціною, незважаючи на те, що бюджетні та продуктивні девайси китайського вендора зазвичай виходять під брендом Redmi.

Офіційна прем'єра відбудеться вже наступного тижня, а поки Xiaomi сама розкрила більшу частину характеристик свого нового смартфона.

Xiaomi Civi 5 Pro отримає відносно компактний 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5К і піковою яскравістю 3200 ніт. Заявлена підтримка HDR10+, Dolby Vision і HDR Vivid. Спереду розташувався здвоєний виріз.

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Одою з особливостей нового Xiaomi стане корпус з товщиною всього 7,45 мм, що робить його конкурентом Samsung Galaxy M56. Попри таку компактність у смартфон встановили потужний акумулятор місткістю 6000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 67 Вт.

Телефон працюватиме на топовому "камені" Snapdragon 8s Gen 4, який за потужністю можна порівняти зі Snapdragon 8 Gen 3. На задній панелі розташувалася просунута камера Leica з трьома сенсорами, роздільна здатність основного – 50 Мп. Також є телевик 50 Мп і ширік на 12 Мп. Фронтальна камера з роздільною здатністю 50 Мп.

Пристрій буде продаватися в чотирьох кольорах, включно з класичними чорним і білим. Рама зроблена з металу. "Універсальний тонкий і легкий флагман", як його називають у Xiaomi, коштуватиме від 2999 юанів, $400 (~17 000 грн).

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свій найдешевший телефон. Нова версія Redmi 14C без зарядки продається дешевше 60 доларів, причому за деякими параметрами бюджетник краще за iPhone 16.

Тим часом авторитетні оглядачі зібрали найкращі телефони Xiaomi під різний бюджет і запити. У список потрапили свіжі і не дуже пристрої компанії, які рекомендуються до покупки навесні 2025 року.

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