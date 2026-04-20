Скільки ще триватиме дефіцит пам'яті: експерти дали невтішний прогноз

Глобальний дефіцит комп'ютерної пам'яті триватиме ще кілька років і не ослабне щонайменше до кінця 2027 року, а в гіршому разі – до кінця десятиліття. Про це повідомляє авторитетне видання Nikkei Asia з посиланням на галузеві прогнози.

Головною причиною кризи став вибуховий інтерес до ШІ, який буквально "пожирає" всі доступні ресурси заводів. Найбільші виробники пам'яті – Samsung, SK Hynix і Micron – перенаправляють ресурси на випуск високошвидкісної HBM-пам'яті, необхідної для дата-центрів, замість традиційної DRAM, що використовується в споживчій електроніці.

За оцінками аналітиків, навіть при розширенні виробництва ринок відчуватиме серйозний дефіцит: до кінця 2027 року виробники зможуть покрити лише близько 60% світового попиту. Щоб закрити цей розрив, виробництво має зростати хоча б на 12% на рік, однак поточні плани передбачають не більше 7,5%.

Додаткова проблема – терміни запуску нових заводів. Більшість таких виробничих майданчиків почнуть повноцінно працювати лише у 2027 або навіть у 2028 році, а отже, у найближчі кілька років ситуація істотно не покращиться.

Дефіцит уже б'є по гаманцях споживачів. Ціни на електроніку, включаючи смартфони, ноутбуки, модулі пам'яті DDR5, SSD-накопичувачі та готові ПК, повзуть вгору. Ба більше, окремі представники галузі попереджають, що нестача пам'яті може зберегтися аж до 2030 року.

За оцінками аналітиків, вже до кінця 2026 року багато виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Колись популярні бренди ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

