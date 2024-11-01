У топ потрапили одразу три моделі Redmi, але найкращим все одно було визнано апарат OnePlus.

Слідом за рейтингом флагманів, експерти з AnTuTu представили жовтневий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів середнього цінового сегмента. Як стверджується, їхнього "заліза" достатньо для плавної роботи системи, а запасу продуктивності вистачить на багато років.

Сьогодні на ринку середньобюджетників є три очевидні лідери: OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo6 SE і Redmi K70E. Усі вони в бенмарку AnTuTu набирають від 1,35 млн балів.

У OnePlus Ace 3V при собі плоский 1.5К OLED-екран на 6,7 дюйма з частотою оновлення в 120 герц, продуктивний чипсет Snapdragon 7+ Gen 3, ємний акумулятор на 5500 мАг зі швидкою зарядкою через дріт 100 Вт і заявлена підтримка протягом чотирьох років.

Realme GT Neo 6 SE вийшов з 6,78-дюймовим дисплеєм 8T LTPO AMOLED від BOE із піковою яскравістю 6000 ніт. Це рекордне значення на ринку. Всередині смартфона теж стоїть Snapdragon 7+ Gen 3, батарейка 5500 мАг і зарядка 100 Вт.

Апаратною базою Redmi K70E став MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Батарея 5500 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт. Як і конкуренти, він використовує OLED-екран з кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1,5K.

Решта вісім позицій зайняті "середняками" від брендів Redmi, Realme, OPPO, OnePlus і iQOO. Цікаво, що з 10 пристроїв у топі тільки чотири оснащені чіпами Qualcomm. Решта 6 моделей працюють на MediaTek.

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Наприклад, Oppo K10 5G, що замикає десятку рейтингу, з Dimensity 8100 Max у бенчмарку AnTuTu майже в 1.5 раза поступається лідеру.

Нагадаємо, смартфон Huawei назвали одним із найкращих винаходів 2024 року. Особливістю гаджета стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Тобто це перший у світі потрійний складаний телефон.

Тим часом є інформація, що Samsung додасть до своєї серії Galaxy S25 "експериментальний" смартфон. Це буде "ультратонка" модель, яка має скласти конкуренцію iPhone 17 Air.

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