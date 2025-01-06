Ця концепція увібрала в себе низку наявних тенденцій у сфері медичних технологій.

Бренд Withings представив у рамках виставки CES 2025 цікаву концепцію в галузі медичних технологій під назвою Omnia. "Це нібито ваші розумні ваги і годинник вирішили об'єднатися з чат-ботом на базі штучного інтелекту всередині дзеркала", пише The Verge.

Дзеркало розповість про вагу людини, її серцеву активність і метаболізм. Також пристрій може витягувати дані, зібрані з інших трекерів на кшталт розумних годинників, тонометрів і навіть розумних ліжок.

Withings каже, що Omnia не тільки збирає інформацію, а й аналізує її, щоб потім дати мотивуючі напутні промови або рекомендації. На додаток до віртуальних консультацій, дзеркало також може надсилати дані лікарям і оснащене голосовим ШІ-помічником.

Відео дня

Поки Omnia не є фактичним продуктом для продажу. Withings каже, що гаджет "наразі перебуває в розробці", без конкретних термінів, коли він буде доступний або за яку ціну.

Раніше на ринку були представлені смартфони з незвичайним "паперовим" екраном, які не тільки знизять негативний вплив на зір, а й продовжать час автономної роботи до тижня.

У рамках виставки CES 2025 очікується анонс відеокарт Nvidia нового покоління. Топова GeForce RTX 5090 вже красується на перших зображеннях – підтверджено 32 ГБ пам'яті.

Вас також можуть зацікавити новини: