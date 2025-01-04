Розробку компанія представить на CES 2025 на початку січня.

Компанія Samsung, яка вже давно працює над інтеграцією штучного інтелекту в побутові пристрої, представила нову функцію для розумних холодильників Family Hub. Система автоматично визначатиме, коли запаси продуктів добігають кінця, і пропонуватиме варіанти для швидкої покупки.

Для реалізації цього проєкту Samsung уклала багаторічне партнерство з Instacart. Завдяки цій колаборації користувачі зможуть замовляти продукти прямо через дисплей холодильника: доступні дві моделі з екранами на 9 і 32 дюйми. За заявами компанії, нова технологія аналізуватиме вміст холодильника за допомогою вбудованих камер і зіставлятиме отримані дані з сервісом Instacart, щоб своєчасно пропонувати актуальні позиції для поповнення.

Для відстеження запасів передбачені зовнішні та внутрішні камери, які допомагають фіксувати, які продукти були вийняті або додані. Компанія уточнює, що поки що система не охоплює вміст дверних полиць і морозильного відділення, проте в майбутньому планується розширити функціональність. Особлива увага приділяється розпізнаванню свіжих овочів і фруктів: саме вони, за словами інженерів Samsung, стануть ключовою ланкою в розвитку "розумної" кухні.

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Крім того, передбачено ручне введення даних через додаток Samsung Food, який доступний як на смартфонах, так і на самих холодильниках. Таким чином користувачі зможуть за необхідності коригувати списки покупок або додавати рідкісні продукти, які поки що не розпізнаються на льоту.

Компанія планує випустити повноцінне оновлення прошивки, яке активує всі заявлені функції, протягом 2025 року. За попередніми даними, подробиці про розширену лінійку холодильників Family Hub і демонстрація їхніх можливостей із використанням штучного інтелекту відбудуться на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі 7 січня. Там же очікується анонс відеокарт Nvidia RTX 50.

Раніше ми розповідали, що Samsung готує новий смартфон із камерою на 500 мегапікселів.

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