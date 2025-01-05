Анонс RTX 5000-ї серії очікується найближчими днями, але в продаж відеокарти надійдуть дещо пізніше.

В інтернеті розмістили перші зображення топової відеокарти нового покоління Nvidia GeForce RTX 5090. На рендерах показана модель iChill X3 OC від Inno3D.

Витік підтверджує інформацію про те, що у RTX 5090 дійсно буде 32 ГБ відеопам'яті формату GDDR7. Також зазначено, що прискорювач оснащений великим 3.5-слотовим кулером, який виділяється як одна з її ключових особливостей.

Ще на упаковці йдеться про знижений рівень шуму і заводський розгін. Для охолодження відеокарти використовується три великі вентилятори.

Відео дня

З чуток, RTX 5090 отримає графічний процесор AD202-300 з 21 760 ядрами CUDA, 512-бітну шину і пропускну спроможність до 1,8 ТБ/с. TDP становитиме 575 Вт – на 125 Вт більше, ніж RTX 4090. Під живлення відведено один 16-піновий конектор.

Прем'єра GeForce RTX 5090 запланована на 7 січня. Разом з флагманською моделлю мають анонсувати RTX 5080 і RTX 5070. Про них уже теж майже все відомо.

Також у січні AMD виведе на ринок перші відеокарти RDNA 4-го покоління. Відомо, що в новому поколінні компанія відмовиться від конкуренції за топовий сегмент: найпотужніша Radeon RX 9070 XT конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою карточкою залишається Nvidia GeForce RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на Windows 11 і процесори AMD.

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