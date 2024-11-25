Офіційна прем'єра S25 Ultra, як і інших моделей у серії, очікується наприкінці січня 2025 року.

Поки Samsung не поспішає з анонсом івенту, на якому покаже нову флагманську серію Galaxy S25, у мережі щотижня з'являється все більше новин про смартфони серії. Надійний інсайдер Ice Universe опублікував живі фото макета майбутнього флагмана компанії – Galaxy S25 Ultra.

Фотографії вкотре підтверджують дизайн, який раніше показували на рендерах. Із зовнішніх змін: корпус отримає закруглені кути, а грані зроблять максимально плоскими в стилі Galaxy S24. Невеликі зміни торкнуться і блоку камер.

Очікується, що новий флагман буде меншим і легшим за попередників: його габарити становитимуть 162,8×77,6×8,2 мм, а вага – 219 г. Сам Ice Universe зазначає, що Galaxy S25 Ultra лише злегка крупніший за Galaxy S24 Plus, і ті, хто вже має S24 Plus, можуть, фактично, відчути S25 Ultra в руці.

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Процесором смартфона стане Snapdragon 8 Elite. Нещодавно в мережі з'явилися перші результати тестування в бенчмарку Geekbench 6: у багатоядерному тесті S25 Ultra обходить iPhone 16 Pro Max на A18 Pro, а приріст швидкодії щодо S24 Ultra стане ще помітнішим.

Модель Galaxy S25 Ultra, окрім оновленого дизайну й актуального процесора, отримає надширокутну камеру із новим 50-Мп сенсором і 16 ГБ ОЗП. Акумулятор при цьому залишиться без змін – 5000 мАг.

Офіційна прем'єра S25 Ultra, як і інших моделей у серії, очікується наприкінці січня 2025 року. Пізніше може вийти модель S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air.

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