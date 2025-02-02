Телефон успішно пройшов тест на міцність, але є деякі питання до накладних кілець навколо камери.

Відомий мучитель смартфонів з YouTube-каналу JerryRigEverything, кількість підписників якого вже перевалила за 9 мільйонів, протестував на міцність останній флагман Samsung – Galaxy S25 Ultra.

Дисплей, захищений склом Gorilla Glass Armor 2, подряпався предметом із шостим рівнем твердості за шкалою Мооса. До слова, це стандартний показник для екранних покриттів сучасних смартфонів.

Хоча металеві кільця здаються міцною частиною конструкції камери, автор відео виявив, що вони накладні і легко знімаються за допомогою леза бритви. Хоча за звичайної експлуатації кільця навряд чи відваляться, дивно, що Samsung вибрала саме такий підхід для своїх флагманських пристроїв.

Відео дня

Що ж стосується міцності на вигин, тут до Ultra немає жодних претензій – зігнути смартфон у звичайної людини навряд чи вийде. Рамка в актуальної топової моделі лінійки Galaxy S25 дуже міцна. Galaxy S25 Ultra пережив і один з головних тестів JerryRigEverything на вплив вогню запальнички.

Загалом, смартфон "надійний і міцний, як скеля", підсумував блогер. Питання викликають тільки накладні кільця навколо камери.

Раніше в мережі з'явилося порівняння камер Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. Флагман Samsung краще показує себе під час зйомки селфі та в зумі, тоді як Айфон – у звичайному режимі, за поганого освітлення, та й загалом демонструє більше деталей.

Якщо ви хочете оновити свій Samsung, є список моделей від корейського бренду, які будуть оновлюватися 7 років – аж до 2032 року. Багато конкурентів у світі Android пропонують у середньому 4 роки гарантованої підтримки ПЗ.

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