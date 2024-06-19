У завданнях зі штучним інтелектом нове ПЗ істотно поліпшило продуктивність iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

З оновленням до iOS 18 смартфони Apple несподівано стали набагато потужнішими – це стосується продуктивності нейрорушія Neural Engine, який "спав", коли на Айфонах була встановлена iOS 17.

Нюанс у тому, що це характерно тільки для останніх моделей iPhone – 15 Pro і 15 Pro Max. За інформацією порталу 9to5Mac, якщо колись у бенчмарку Geekbench топові айфони видавали не більш ніж 6000, то тепер показник зріс до 7816. Таким чином, iPhone 15 Pro працює на 25% швидше з iOS 18.

Усе це призводить до того, що зростає продуктивність iPhone у завданнях із ШІ. Нагадаємо, iOS 18 – перша операційка Apple, в якій було додано ШІ-функції, включно з чат-ботом ChatGPT і нейромережевою моделлю Apple Intelligence. За всі обчислення, пов'язані з ШІ в iPhone, відповідає окремий співпроцесор, Neural Engine, який є частиною процесорів Apple.

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Оскільки технологія Apple Intelligence підтримується тільки останніми айфонами, найпередовіші функції ШІ в iOS 18 отримають тільки власники iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Старі моделі, навіть такі недавні, як iPhone 15, отримають базовий спектр ШІ-опцій.

Якщо у вас є бажання встановити бета-версію iOS 18 просто зараз, то ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Якщо ваш девайс оновився до iOS 17, на нього можна будет встановити і нову систему.

Повноцінний реліз iOS 18 очікується у вересні після презентації iPhone 16. З чуток, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд дисплея і камери. Звичайні моделі цього року запропонують мінорний апгрейд, що включає вертикальні камери і кнопку "Дія".

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