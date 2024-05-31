Аналогічні апаратні вимоги висуваються до пристроїв Mac і iPad.

Найближчими тижнями Apple представить iOS 18 та інші версії своїх мобільних систем. Очікується, що основна увага в них буде приділена функціям на базі ШІ. Видання Bloomberg повідомляло, що компанія вже домовилася з OpenAI про впровадження ChatGPT в iOS 18.

Тепер це ж джерело стверджує, що Apple, найімовірніше, обмежить роботу нових функцій на основі ШІ в iOS 18 тільки останніми моделями iPhone. Тобто знадобиться мінімум iPhone 15 Pro або 15 Pro Max, а iPhone 15 або старіші моделі не підійдуть, пише Bloomberg.

Ймовірна причина цього – чип A17 Pro в iPhone 15 Pro, якого немає в базовому iPhone 15 і який має вищу продуктивність і потужний 16-ядерний нейрочип, здатний обробляти до 35 трлн дій на секунду. Також iPhone 15 Pro має 8 ГБайт оперативної пам'яті замість 6 ГБ в iPhone 15.

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Як заявляє джерело, "Apple робить ставку на те, що нові функції штучного інтелекту для iPhone стимулюватимуть користувачів оновлювати свої пристрої". Для цього компанія потужно прокачала Siri, яка зможе виконувати багато нових команд і буде тісніше інтегрована в iOS і додатки.

Аналогічні апаратні вимоги висуваються до пристроїв Mac і iPad, які повинні бути мінімум з чіпом M1, щоб запускати нові ШІ-фішки в macOS.

Повноцінний вихід iOS 18 очікується у вересні цього року, після презентації серії iPhone 16. За даними джерел, iOS 18 стане найбільшим оновленням ПЗ в історії iPhone.

Крім ШІ-функіоналу, одним із головних нововведень в iOS 18 стане гнучке налаштування робочого столу. Користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

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