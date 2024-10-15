Новинка стала першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9400+, який конкуруватиме зі Snapdragon 8 Gen 4 і Apple A18.

Компанія Vivo представила для китайського ринку флагманський смартфон Vivo X200 Pro. І наразі це найпотужніший Android-пристрій у світі – у бенчмарку AnTuTu новинка набирає понад 3 млн балів, пише GSMArena.

Vivo X200 Pro став першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9400, який перевершує всі сьогоднішні SoC як по продуктивності, так і енергоефективності. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max в аналогічних тестах AnTuTu набирає 1,95 млн.

Втім, висока продуктивність – лише одна з фішок смартфона. Ось чим ще він може похвалитися:

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екран-водоспад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260 × 2800 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision;

камери Zeiss нового покоління: 50-Мп сенсор діагоналлю 1/1,56 дюйма з діафрагмою f/1,57 + 50 Мп (1/1.95 дюйма) телевік на f/2.57 + 50 Мп f/2.0 ультраширик і 32 Мп селфікамера;

акумулятор 6000 мАг, швидка зарядка 90 Вт;

оболонка OriginOS 5 на базі Android 15.

До того же смартфон має захист від води та пилу IP68/IP69, оснащений стереодинаміками, чипом NFC, ІЧ-випромінювачем і потужним вібромотором. А у найдорожчій версії 16 ГБ+1ТБ є підтримка супутникового зв'язку.

Продажі Vivo X200 Pro у Китаї вже стартували. Він доступний у чотирьох конфігураціях за ціною від 4299 до 6799 юанів (від 600 до 950 доларів). До України апарат навряд чи добереться, але з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

До кінця жовтня Qualcomm має анонсувати наступника Snapdragon 8 Gen 3. Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський виробник зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту.

Раніше журналісти вибрали 5 найбільш збалансованих смартфонів Xiaomi у 2024 році. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої китайського вендора.

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