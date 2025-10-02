Базова модель у лінійці цього року оновилася кардинально, і пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик.

Відомий техноблогер MKBHD з 20-мільйонним ютуб-каналом опублікував огляд телефону iPhone 17. Базова модель у лінійці цьогоріч оновилася кардинально, і пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик.

Цього року Apple нарешті зробила те, на що дуже довго чекали користувачі, – позбулася застарілого 60-герцового екрана. У iPhone 17 дисплей зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц, яскравістю до 3000 ніт, тонкими рамками і підтримкою функції Always-On-Display (AOD).

Новенька фронтальна камера на 18 Мп з функцією Center Stage сама перемикається між вертикальним і горизонтальним режимами, підлаштовуючись під сцену і кількість людей у кадрі. Якість знімків помітно вища, ніж на iPhone 16 і навіть iPhone 16 Pro. Основну камеру теж прокачали, а стабілізація під час зйомки відео покращилася.

За автономність відповідає збільшена батарея, енергоефективний дисплей і новий чип A19. Телефон довше працює без підзарядки і швидше заряджається. Ще одна приємна зміна – стартовий обсяг пам'яті тепер становить 256 ГБ, водночас ціна залишилася колишньою.

По суті, базовий iPhone 17 відрізняється від Pro-моделей лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C, але для більшості користувачів це не стане проблемою. Зате у нього по-справжньому флагманський екран, топова фронтальна камера і хороша автономність.

За словами блогера, iPhone 17 – найвдаліший айфон за останні роки і ідеальний смартфон за свої гроші.

Поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що лінійка iPhone 18 майже не відрізнятиметься від iPhone 17. Суттєві зміни Apple приберегла на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

УНІАН розповідав, що тест на міцність підтвердив головний недолік Pro-моделей iPhone 17. Перехід від титану до алюмінію призвів до того, що смартфони легко подряпати.

