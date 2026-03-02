Apple представила новий 'весняний' iPhone за 599 доларів (фото)

Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старим "чубчиком".

Apple без будь-яких онлайн-презентацій й гучних анонсів оновила свій офіційний сайт, представивши iPhone 17e – свій новий найдоступніший смартфон, який прийшов на зміну iPhone 16е.

Новинка отримала підтримку технології MagSafe для магнітної бездротової зарядки – на відміну від попередника, де використовувалася стандартна бездротова зарядка Qi. Крім того, базова версія тепер оснащується 256 ГБ вбудованої пам'яті.

"Серцем" iPhone 17e став чипсет Apple A19 – такий самий стоїть в базовій моделі iPhone 17. Обіцяють помітне зростання продуктивності в порівнянні з iPhone 16e на Apple A18. Телефон також отримав оновлений модем C1X, який забезпечує до двох разів вищу швидкість зв'язку, ніж модем попередньої моделі.

За іншими характеристиками iPhone 17e копіює 16e: у нього як і раніше одна камера Fusion на 48 мегапікселів з 2-кратним оптичним зумом, 6,1-дюймовий OLED-дисплей на 60 Гц і старий "чубчик". Фронтальна камера залишилася колишньою – це сенсор на 12 Мп без можливості зйомки в будь-якій орієнтації, як на iPhone 17 і 17 Pro.

На вибір три кольори: чорний, білий і рожевий. Вартість – $599 за версію 256 ГБ. Попереднє замовлення відкривається 4 березня, а продажі стартують з 11 березня по всьому світу.

Починаючи з 2 березня, Apple протягом декількох днів буде анонсувати нові девайси. Крім iPhone 17e очікуються нові планшети і ноутбуки.

Всі чутки і витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

