Хоча правильніше було б назвати її з "ультрашвидкою зарядкою". Акумулятор заряджається за 1.2 секунди.

Китайський виробник геймерської периферії Angry Miao активно просуває свою нову ігрову мишу Infinity Mouse, обіцяючи користувачам "нескінченний акумулятор" і ультралегкий металевий корпус вагою менше 50 грамів. Однак на ділі під цією заявою, схоже, ховається просто надшвидка зарядка.

Проєкт успішно йде на Kickstarter, зібравши вже понад 70 тисяч доларів, але важливі технічні деталі поки залишаються в тіні. Раніше Angry Miao обіцяла розкрити секрет "нескінченного" акумулятора 26 лютого, але потім перенесла дату на 10 березня.

В останньому тизері компанія натякає, що миша може заряджатися за 1.2 секунди, тобто, швидше за все, йдеться про миттєву підзарядку, а не про якийсь прорив у технологіях батарей.

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Незважаючи на маркетингові хитрощі, сам гаджет має вражаючий вигляд. Натхненний дизайном спорткарів Lotus, корпус виконаний з магнієвого сплаву, всередині топові перемикачі та сенсор PAW3950 з polling rate 8K. Early Bird-версія доступна на Kickstarter за 150 доларів.

Раніше ми розповідали про перший у світі кондиціонер зі штучним інтеллктом на базі DeepSeek.

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