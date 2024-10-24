Таких уже майже не роблять: представлено компактний смартфон з 4,7-дюймовим екраном

Пристрій створено для роботи в складних умовах і оснащено інфрачервоною камерою нічного бачення.

Останніми роками смартфони з великими дисплеями практично витіснили компактні моделі. Але час від часу на ринку з'являються нові пристрої, зазвичай від менш відомих виробників, для тих, хто цінує невеликий розмір. Одним із таких став Armor Mini 20 Pro, пише Gizmochina.

Девайс вирізняється компактними розмірами і IPS-екраном з діагоналлю 4,7 дюйма, роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Він прикритий загартованим склом Gorilla Glass Victus. За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 6300 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Апарат створений для роботи в складних умовах і захищений за найвищими стандартами, включно з IP68, IP69 і MIL-STD-810H. Це гарантує повну пило- та водонепроникність, можливість тривалого занурення у воду і підвищену міцність корпусу. Також у Armor Mini 20 Pro є камера нічного бачення на 64 Мп, здатна знімати в повній темряві.

Зазвичай заради компактності доводиться жертвувати автономністю, але Armor Mini 20 Pro особливо не втратив у цьому плані. Усе завдяки акумулятору 6200 мАг, невисокій роздільній здатності дисплея і підтримці швидкої зарядки 33 Вт.

Ulefone Armor Mini 20 Pro вже з'явився на Aliexpress за ціною $250.

Свіжий рейтинг задоволеності AnTuTu показав, що у 2024 році серед фанатів Apple більшою симпатією користуються старенькі iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з сучаснішими великими моделями.

Нагадаємо, раніше на ринку з'явився найтонший смартфон 2024 року. Товщина корпусу пристрою становить лише 6,8 мм. Для порівняння, товщина топового iPhone 16 – 8,25 мм.

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